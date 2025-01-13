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Определена дата проведения матча Эвертон - Ливерпуль, который был перенесен из-за шторма
Поединок состоится 12 февраля
Getty Images / Global Images Ukraine
Матч между "Эвертоном" и "Ливерпулем", который был перенесен из-за шторма в декабре прошлого года, состоится 12 февраля.
Игра пройдет на стадионе на "Гудисон Парк" и начнется в 21:30 по киевскому времени.
Напомним, что "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице АПЛ и имеет 46 очков, а "Эвертон" занимает 16-е место - 17 баллов.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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