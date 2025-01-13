Определена дата проведения матча Эвертон - Ливерпуль, который был перенесен из-за шторма

Матч между "Эвертоном" и "Ливерпулем", который был перенесен из-за шторма в декабре прошлого года, состоится 12 февраля.

Игра пройдет на стадионе на "Гудисон Парк" и начнется в 21:30 по киевскому времени.

Напомним, что "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице АПЛ и имеет 46 очков, а "Эвертон" занимает 16-е место - 17 баллов.