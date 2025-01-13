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Наставник Манчестер Сити прокомментировал слухи об уходе капитана команды
Нет никаких новостей (С)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал слухи об уходе правого защитника команды Кайла Уокера.
"Относительно Уокера никаких новостей. Я не собираюсь больше ничего говорить, нет никаких новостей. Я сосредоточен только на игре с "Брентфордом".
Будет ли он в составе завтра? Мы решим это сегодня днем после тренировки", - сказал специалист.
Напомним, что 14 января "Манчестер Сити" сыграет против "Брентфорда". Начало - в 21:30 по Киеву.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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