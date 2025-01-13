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Наставник Манчестер Сити прокомментировал слухи об уходе капитана команды

Англия

Нет никаких новостей (С)

Наставник Манчестер Сити прокомментировал слухи об уходе капитана команды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал слухи об уходе правого защитника команды Кайла Уокера.

"Относительно Уокера никаких новостей. Я не собираюсь больше ничего говорить, нет никаких новостей. Я сосредоточен только на игре с "Брентфордом".

Будет ли он в составе завтра? Мы решим это сегодня днем после тренировки", - сказал специалист.

Напомним, что 14 января "Манчестер Сити" сыграет против "Брентфорда". Начало - в 21:30 по Киеву.

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Кайл Уокер Брентфорд (Лондон) Манчестер Сити Гвардиола
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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