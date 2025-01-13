Наставник Манчестер Сити прокомментировал слухи об уходе капитана команды

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал слухи об уходе правого защитника команды Кайла Уокера.

"Относительно Уокера никаких новостей. Я не собираюсь больше ничего говорить, нет никаких новостей. Я сосредоточен только на игре с "Брентфордом".

Будет ли он в составе завтра? Мы решим это сегодня днем после тренировки", - сказал специалист.