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Астон Вилла зимой не планирует продавать своего форварда

Англия

Похоже, Дуран остается в английском клубе

Астон Вилла зимой не планирует продавать своего форварда

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" не намерена продавать своего нападающего Джона Дурана в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Несмотря на значительный интерес со стороны многих европейских клубов, "Вилла" отклоняет все предложения. Такое решение клуба связано с недавно подписанным новым контрактом с футболистом, который продлил сотрудничество со своей командой до июня 2030 года.

Дуран в сезоне 2024/25 забил 12 голов в 26 матчах за "Астон Виллу".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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