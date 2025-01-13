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Астон Вилла зимой не планирует продавать своего форварда
Похоже, Дуран остается в английском клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
"Астон Вилла" не намерена продавать своего нападающего Джона Дурана в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Несмотря на значительный интерес со стороны многих европейских клубов, "Вилла" отклоняет все предложения. Такое решение клуба связано с недавно подписанным новым контрактом с футболистом, который продлил сотрудничество со своей командой до июня 2030 года.
Дуран в сезоне 2024/25 забил 12 голов в 26 матчах за "Астон Виллу".
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