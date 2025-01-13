  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити ведет переговоры с Палмейрасом по трансферу их центрбека
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити ведет переговоры с Палмейрасом по трансферу их центрбека

Англия

Еще пока все стороны не пришли к согласию

Манчестер Сити ведет переговоры с Палмейрасом по трансферу их центрбека

Тransfermarkt

Новина українською

Президент "Палмейраса" Лейла Перейра подтвердила, что "Манчестер Сити" уже сделал официальное предложение за талантливого центрального защитника Витора Рейса.

"Ман Сити" уже сделал официальное предложение по Витору, этого оказалось недостаточно... мы все еще ведем переговоры. Если мы договоримся о сумме, которая устроит "Палмейрас", парня и "Сити", то хорошо. Но еще ничего не решено", - сказала Лейла.

19-летний Витор за всю свою карьеру сыграл 38 матчей, в которых забил 2 гола.

Читайте такжеНаставник Манчестер Сити прокомментировал слухи об уходе капитана команды
По теме
yellow-arrow
Центрбек Челси пропустит матч с Борнмутом. Известна причина
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед нацелился на таланта РБ Зальцбург
yellow-arrow
Дело может затянуться. Известно, когда будет окончательное решение по допинг-пробе Мудрика
Манчестер Сити Палмейрас (Сан-Паулу)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости