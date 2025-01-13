Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити ведет переговоры с Палмейрасом по трансферу их центрбека
Еще пока все стороны не пришли к согласию
Тransfermarkt
Президент "Палмейраса" Лейла Перейра подтвердила, что "Манчестер Сити" уже сделал официальное предложение за талантливого центрального защитника Витора Рейса.
"Ман Сити" уже сделал официальное предложение по Витору, этого оказалось недостаточно... мы все еще ведем переговоры. Если мы договоримся о сумме, которая устроит "Палмейрас", парня и "Сити", то хорошо. Но еще ничего не решено", - сказала Лейла.
19-летний Витор за всю свою карьеру сыграл 38 матчей, в которых забил 2 гола.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Челси может подать иск на 70 млн против УАФ из-за Мудрика, - источник
- Умер бывший игрок киевского Динамо и Шахтера. Ему не было 60-ти
- Макуана прокомментировал свой возможный переход в клуб УПЛ
- Жена Уокера передумала расставаться из-за предложений саудовских клубов
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000