Манчестер Сити ведет переговоры с Палмейрасом по трансферу их центрбека

Президент "Палмейраса" Лейла Перейра подтвердила, что "Манчестер Сити" уже сделал официальное предложение за талантливого центрального защитника Витора Рейса.

"Ман Сити" уже сделал официальное предложение по Витору, этого оказалось недостаточно... мы все еще ведем переговоры. Если мы договоримся о сумме, которая устроит "Палмейрас", парня и "Сити", то хорошо. Но еще ничего не решено", - сказала Лейла.