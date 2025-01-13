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Манчестер Юнайтед нацелился на таланта РБ Зальцбург
Ведутся переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" продолжает активно работать на трансферном рынке, ища новых игроков, которые смогут усилить команду.
Как пишет Фабрицио Романо, "красные дьяволы" заинтересовались левым вингером "РБ Зальцбург" Доргелесом Нене. "Манчестер Юнайтед" уже некоторое время наблюдает за 22-летним футболистом и лишь недавно начал переговоры с клубом игрока.
Вингер в текущем сезоне сыграл 27 матчей, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.
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