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Манчестер Юнайтед нацелился на таланта РБ Зальцбург

Англия

Ведутся переговоры

Манчестер Юнайтед нацелился на таланта РБ Зальцбург

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" продолжает активно работать на трансферном рынке, ища новых игроков, которые смогут усилить команду.

Как пишет Фабрицио Романо, "красные дьяволы" заинтересовались левым вингером "РБ Зальцбург" Доргелесом Нене. "Манчестер Юнайтед" уже некоторое время наблюдает за 22-летним футболистом и лишь недавно начал переговоры с клубом игрока.

Вингер в текущем сезоне сыграл 27 матчей, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

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