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Центрбек Челси пропустит матч с Борнмутом. Известна причина

Англия

Аксель Дисаси может покинуть клуб уже в январе

Центрбек Челси пропустит матч с Борнмутом. Известна причина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Челси" Аксель Дисаси пропустит матч 21-го тура Премьер-Лиги против "Борнмута". Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Причина отсутствия французского футболиста заключается в его потенциальном переходе в другой клуб уже в зимнее трансферное окно. По информации инсайдера, к услугам Дисаси уже проявляют интерес несколько команд, и "Челси" готов рассмотреть все предложения.

Аксель в текущем сезоне за "синих" сыграл 16 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Добавим, что матч "Челси" - "Борнмут" состоится 14 января в 21:30 по киевскому времени.

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Борнмут Аксель Дисаси Челси
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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