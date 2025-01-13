Манчестер Сити заинтересовался защитником Ювентуса

"Манчестер Сити" проявил интерес к левому защитнику туринского "Ювентуса" Андреа Камбьязо.

По информации Маттео Моретто, "Сити" внимательно следит за развитием футболиста. Андреа, по слухам, положительно относится к интересу со стороны команды Пепа Гвардиолы.

Камбьязо выступает за "Ювентус" с 2022 года. Защитник в сезоне 2024/25 забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 24 матчах.