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Манчестер Сити заинтересовался защитником Ювентуса
Андреа Камбьязо может сменить свой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" проявил интерес к левому защитнику туринского "Ювентуса" Андреа Камбьязо.
По информации Маттео Моретто, "Сити" внимательно следит за развитием футболиста. Андреа, по слухам, положительно относится к интересу со стороны команды Пепа Гвардиолы.
Камбьязо выступает за "Ювентус" с 2022 года. Защитник в сезоне 2024/25 забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 24 матчах.
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Источник:Matte Moretto
Опубликовал: Екатерина Власова
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