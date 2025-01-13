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Гвардиола и его жена разводятся после 30 лет вместе

Англия

Официальная причина развода пары не разглашается

Гвардиола и его жена разводятся после 30 лет вместе

Sport

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола и его жена Кристина Серра решили разойтись после 30 лет вместе. Об этом сообщило издание Sport.

По данным источника, это решение пара приняла еще в декабре 2024 года. Гвардиола и Серра попросили своих близких не разглашать эту информацию, однако новость все же просочилась в прессу.

Официальная причина развода пары не разглашаются. Однако, как отмечается, это решение было принято обеими сторонами совместно и после долгих разговоров.

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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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