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Гвардиола и его жена разводятся после 30 лет вместе
Официальная причина развода пары не разглашается
Sport
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола и его жена Кристина Серра решили разойтись после 30 лет вместе. Об этом сообщило издание Sport.
По данным источника, это решение пара приняла еще в декабре 2024 года. Гвардиола и Серра попросили своих близких не разглашать эту информацию, однако новость все же просочилась в прессу.
Официальная причина развода пары не разглашаются. Однако, как отмечается, это решение было принято обеими сторонами совместно и после долгих разговоров.
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Источник:Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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