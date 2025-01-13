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Брентфорд - Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Брентфорд - Манчестер Сити: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.01.25 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 21-го тура АПЛ лондонский "Брентфорд" будет принимать на своем поле "Манчестер Сити".
Команда Егора Ярмолюка в последних матчах выглядит не очень стабильной, а подопечные Пепа Гвардиола как раз набрали оптимальную форму, одержав три победы подряд во всех турнирах. После поражения в Кубке Англии от "Плимута" и вылет из турнира на ранней стадии, Томас Франк будет готовить свою команду к важному поединку с "горожанами". Смогут ли "пчёлы" ужалить своих соперников в родных стенах?
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Матч начнется в 21:30 по киевскому времени во вторник, 14-го января.
Трансляцию матча вы можете посмотреть эксклюзивно на ОТТ-платформе Setanta Sports, имея подписку.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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