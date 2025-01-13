Брентфорд - Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В матче 21-го тура АПЛ лондонский "Брентфорд" будет принимать на своем поле "Манчестер Сити".

Команда Егора Ярмолюка в последних матчах выглядит не очень стабильной, а подопечные Пепа Гвардиола как раз набрали оптимальную форму, одержав три победы подряд во всех турнирах. После поражения в Кубке Англии от "Плимута" и вылет из турнира на ранней стадии, Томас Франк будет готовить свою команду к важному поединку с "горожанами". Смогут ли "пчёлы" ужалить своих соперников в родных стенах?

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Матч начнется в 21:30 по киевскому времени во вторник, 14-го января.

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