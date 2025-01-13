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Ноттингем Форест – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Нуну Эшпириту Санту попытается обыграть мерсисайдцев во второй раз в этом сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Единственное поражение команды Слота в этом сезоне произошло на "Энфилде", когда туда приехал "Ноттингем Форест", главная сенсация этого сезона АПЛ. "Лесники" идут на второй строчке в турнирной таблице и неожиданно претендуют на титул АПЛ здесь и сейчас.
Это шанс для мерсисайдцев отомстить за ту игру, это шанс для них оторваться от преследователя. Но смогут ли они это сделать? Почти наверняка, Эшпириту Санту подготовит для них что-то интересное.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 14 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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