Ноттингем Форест – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Единственное поражение команды Слота в этом сезоне произошло на "Энфилде", когда туда приехал "Ноттингем Форест", главная сенсация этого сезона АПЛ. "Лесники" идут на второй строчке в турнирной таблице и неожиданно претендуют на титул АПЛ здесь и сейчас.

Это шанс для мерсисайдцев отомстить за ту игру, это шанс для них оторваться от преследователя. Но смогут ли они это сделать? Почти наверняка, Эшпириту Санту подготовит для них что-то интересное.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 14 января.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

5.10 4.00 1.68 Узнать больше

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ноттингем Форест" — "Ливерпуль" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.