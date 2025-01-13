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Ноттингем Форест – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Нуну Эшпириту Санту попытается обыграть мерсисайдцев во второй раз в этом сезоне

Ноттингем Форест – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Единственное поражение команды Слота в этом сезоне произошло на "Энфилде", когда туда приехал "Ноттингем Форест", главная сенсация этого сезона АПЛ. "Лесники" идут на второй строчке в турнирной таблице и неожиданно претендуют на титул АПЛ здесь и сейчас.

Это шанс для мерсисайдцев отомстить за ту игру, это шанс для них оторваться от преследователя. Но смогут ли они это сделать? Почти наверняка, Эшпириту Санту подготовит для них что-то интересное.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 14 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ноттингем Форест" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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