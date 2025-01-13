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Челси – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

У команды Энцо Марески проблемы

Челси – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Четыре последних матча в рамках Премьер-лиги «синие» не могут победить. Не одерживать победу можно по-разному, иногда просто не везет, но это не про "синих". Они именно просели по игре и это бросается в глаза.

Поэтому обыграть "Борнмут", который находится в великолепной форме, будет чрезвычайно сложно, даже в родных стенах.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени во вторник, 14 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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