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Челси – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
У команды Энцо Марески проблемы
Getty Images / Global Images Ukraine
Четыре последних матча в рамках Премьер-лиги «синие» не могут победить. Не одерживать победу можно по-разному, иногда просто не везет, но это не про "синих". Они именно просели по игре и это бросается в глаза.
Поэтому обыграть "Борнмут", который находится в великолепной форме, будет чрезвычайно сложно, даже в родных стенах.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени во вторник, 14 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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