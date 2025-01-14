Ноттингем Форест – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Первое поражение Арне Слота в качестве наставника "Ливерпуля" было еще в сентябре, именно "Ноттингем Форест" стал единственной командой, обыгравшей мерсисайдцев в АПЛ. "Лесники" проводят фантастический сезон и идут на второй строчке, тем самым доказывая, что та победа на "Энфилде" была не случайной.

Но смогут ли они воспроизвести нечто подобное уже в родных стенах? Арне Слот точно против подобного и попытается отомстить.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 14 января.

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Английская Премьер-лига. 21-й тур.

14 января. 22:00. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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