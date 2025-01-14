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Ноттингем Форест – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Арне Слот и его вендетта
Getty Images / Global Images Ukraine
Первое поражение Арне Слота в качестве наставника "Ливерпуля" было еще в сентябре, именно "Ноттингем Форест" стал единственной командой, обыгравшей мерсисайдцев в АПЛ. "Лесники" проводят фантастический сезон и идут на второй строчке, тем самым доказывая, что та победа на "Энфилде" была не случайной.
Но смогут ли они воспроизвести нечто подобное уже в родных стенах? Арне Слот точно против подобного и попытается отомстить.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 14 января.
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Английская Премьер-лига. 21-й тур.
14 января. 22:00. Ноттингем. "Сити Граунд"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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