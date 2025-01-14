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Представитель Премьер-лиги заинтересован в услугах нападающего Баварии
Футболист не может похвастаться стабильной игровой практикой в Мюнхене
Le Parisien
"Челси" сделал запрос на подписание Матиса Теля из "Баварии". "Синие" сообщили мюнхенцам, что готовы сделать предложение за 19-летнего футболиста, если он станет доступным.
Однако лондонцы не предложили Кристофера Нкунку в рамках сделки об обмене, несмотря на то, что "Бавария" уже давно интересуется 27-летним французом. Неизвестно, насколько вероятен успех подхода "Челси", учитывая, что у Теля контракт на "Альянц Арене" рассчитан до 2029 года, и попытается ли молодой нападающий форсировать переезд на "Стэмфорд Бридж". По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 30 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Матис Тель сыграл 12 матчей, однако никакими результативными действиями он не отличался.
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