Арсенал намерен подписать звездного нападающего из Серии А уже в зимнее трансферное окно

Лондонский "Арсенал" внимательно наблюдает за ситуацией с нападающим "Ювентуса".

Как сообщил журналист Николо Скира, руководство "канониров" все еще заинтересовано в приобретении 24-летнего Душана Влаховича, за которым английский клуб следит уже третий год. Микель Артета, главный тренер команды, является большим поклонником таланта форварда.

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Напомним, что его действующий контракт с клубом истекает летом 2026 года. Руководство "бьянконери" еще не договорилось с сербским нападающим о новом соглашении. Также Влахович не является неприкосновенной фигурой в составе "Юве".

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В этом сезоне Душан Влахович забил 12 голов и отдал две результативные передачи в 23 матчах на клубном уровне во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.