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Ноттингем зимой готов продать одного из атакующих игроков команды
Футболист также был бы заинтересован в смене клубной прописки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ноттингем" приятно удивляет футбольное сообщество в этом сезоне, находясь в топ-4 в чемпионате. Хотя многие игроки "лесников" играют важную роль для Нуну Эшпириту Санту, некоторые из них находятся в роли зрителей и к таким футболистам также приковано внимание на европейском рынке.
По информации британского журналиста Дармеша Шета, клубы Чемпионшипа, Ла Лиги и Серии А заинтересованы в услугах Эммануэля Денниса. "Ноттингем" готов рассмотреть предложения как аренды, так и продажи 27-летнего нападающего. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 4 млн евро.
Interest in Nottingham Forest striker Emmanuel Dennis is growing. 3 Championship clubs, one from La Liga and one from Serie A are all keen to sign the player.— Dharmesh Sheth (@skysports_sheth) January 13, 2025
Forest will listen to loan and permanent offers.
Dennis has entered the final 18 months of his contract. #NFFC
Добавим, что в прошлом сезоне Эммануэль Деннис сыграл 26 матча и отметился 4 голами.
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