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Ноттингем зимой готов продать одного из атакующих игроков команды

Англия

Футболист также был бы заинтересован в смене клубной прописки

Ноттингем зимой готов продать одного из атакующих игроков команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ноттингем" приятно удивляет футбольное сообщество в этом сезоне, находясь в топ-4 в чемпионате. Хотя многие игроки "лесников" играют важную роль для Нуну Эшпириту Санту, некоторые из них находятся в роли зрителей и к таким футболистам также приковано внимание на европейском рынке.

По информации британского журналиста Дармеша Шета, клубы Чемпионшипа, Ла Лиги и Серии А заинтересованы в услугах Эммануэля Денниса. "Ноттингем" готов рассмотреть предложения как аренды, так и продажи 27-летнего нападающего. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 4 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Эммануэль Деннис сыграл 26 матча и отметился 4 голами.

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Ноттингем Форест Эммануэль Деннис
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Источник:
Дармеш Шет
Опубликовал: Александр Гресь
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