Ноттингем зимой готов продать одного из атакующих игроков команды

"Ноттингем" приятно удивляет футбольное сообщество в этом сезоне, находясь в топ-4 в чемпионате. Хотя многие игроки "лесников" играют важную роль для Нуну Эшпириту Санту, некоторые из них находятся в роли зрителей и к таким футболистам также приковано внимание на европейском рынке.

По информации британского журналиста Дармеша Шета, клубы Чемпионшипа, Ла Лиги и Серии А заинтересованы в услугах Эммануэля Денниса. "Ноттингем" готов рассмотреть предложения как аренды, так и продажи 27-летнего нападающего. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 4 млн евро.

Interest in Nottingham Forest striker Emmanuel Dennis is growing. 3 Championship clubs, one from La Liga and one from Serie A are all keen to sign the player.

Forest will listen to loan and permanent offers.

Dennis has entered the final 18 months of his contract. #NFFC