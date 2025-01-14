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Вест Хэм интересуется одноклубником Миколенко

Англия

Лондонцы столкнутся с серьезной конкуренцией за его подписание

Вест Хэм интересуется одноклубником Миколенко

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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У Доминика Калверт-Льюина завершаются последние шесть месяцев его контракта с "Эвертоном", который стоит 100 000 фунтов стерлингов в неделю. К центральному нападающему "ирисок" приковано немалое внимание в Европе, поэтому он будет оставаться одним из главных ньюсмейкеров этой зимой.

По информации GiveMeSport, "Вест Хэм" готов сделать запрос о возможности трансфера 27-летнего игрока после того, как Фюллькруг выбыл из строя, и есть надежда, что будет возможность приобрести его по сниженной цене. Впрочем, "молотобойцы" рискуют столкнуться с конкуренцией со стороны "Ньюкасла" и "Аталанты", которые также заинтересованы в услугах английского форварда. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 22 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Доминик Калверт-Льюин сыграл 19 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.

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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Александр Гресь
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