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Манчестер Сити согласовал с Палмейрасом условия трансфера талантливого защитника

Англия

Бразильский тинейджер в ближайшее время отправится в Англию

Манчестер Сити согласовал с Палмейрасом условия трансфера талантливого защитника

Тransfermarkt

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Известный инсайдер заявил, что "Манчестер Сити" согласовал условия трансфера центрального защитника "Палмейраса".

По информации от Фабрицио Романо, на данный момент между "Палмейрасом" и руководством "горожан" была достигнута устная договоренность по трансферу 19-летнего Витора Реиса за 40 миллионов евро. Отмечается, что в ближайшее время он отправится в Англию, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт, как только клубы подпишут все документы.

Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны лондонских "Арсенала" и "Челси", однако игрок в итоге выбрал проект "Манчестер Сити".

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В этом году Витор Реис провел 26 игр в составе основной команды "Палмейраса", записав на свой счет один забитый мяч. Его рыночная стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 14 миллионов евро.

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Манчестер Сити Палмейрас (Сан-Паулу) Витор Реис
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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