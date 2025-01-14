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Нападающий Арсенала рискует пропустить несколько месяцев из-за травмы
Неутешительные новости для канониров
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий лондонского "Арсенала" рискует пропустить несколько месяцев из-за травмы, полученной в матче третьего раунда Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".
Как сообщил авторитетный журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic, Габриэль Жезус рискует пропустить несколько месяцев из-за серьезной травмы. Ожидается, что 27-летний бразилец с подозрением на травму крестообразных связок сегодня пройдет дальнейшее обследование, которое определит степень тяжести его повреждения.
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Сейчас "Арсенал" открыт к тому, чтобы выйти на трансферный рынок, поскольку после травмы Букайо Сака они потеряли еще одного игрока, который мог закрыть позицию в центре нападения и на правом фланге.
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