Лестер летом может продать одного из ключевых игроков команды

"Лестер" переживает особенно сложный период, находясь на предпоследнем месте в турнирной таблице, и эта спортивная нестабильность имеет непосредственное влияние на финансовые показатели клуба. В случае вылета из АПЛ, нужно будет провести массовое сокращение команды.

По информации Sky Sport, "лисы" летом могут рассмотреть продажу Ваута Фаса, если клуб вернется в Чемпионшип. К центральному защитнику проявляет интерес "Лацио" и футболист не исключает своего переезда в Рим. Если "Лестер" покинет Премьер-лигу, то руководство английского клуба готово отпустить бельгийца за 10 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Ваут Фас сыграл 19 матчей, где отметился 2 голами.