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Лестер летом может продать одного из ключевых игроков команды
Такая ситуация может произойти при одном условии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лестер" переживает особенно сложный период, находясь на предпоследнем месте в турнирной таблице, и эта спортивная нестабильность имеет непосредственное влияние на финансовые показатели клуба. В случае вылета из АПЛ, нужно будет провести массовое сокращение команды.
По информации Sky Sport, "лисы" летом могут рассмотреть продажу Ваута Фаса, если клуб вернется в Чемпионшип. К центральному защитнику проявляет интерес "Лацио" и футболист не исключает своего переезда в Рим. Если "Лестер" покинет Премьер-лигу, то руководство английского клуба готово отпустить бельгийца за 10 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Ваут Фас сыграл 19 матчей, где отметился 2 голами.
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