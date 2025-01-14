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Топ-клуб Премьер-лиги хочет подписать вингера Баварии
В Англии этот футболист еще не играл
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" переживает тяжелые времена из-за травм, которые серьезно повлияли на атакующие возможности. Отсутствие Букайо Саки, Итана Нванери и Габриэля Жезуса оставило "канониров" в непростой ситуации и в этом контексте Микель Артета без колебаний обратился к спортивному руководству с просьбой усилить команду в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Fichajes, лондонцы обратили внимание на Кингсли Комана как на приоритетный вариант для усиления атаки. "Бавария" не будет способствовать его уходу в середине сезона, а "Арсеналу" придется сделать весомое предложение, чтобы убедить немецкий клуб расстаться с одним из своих игроков. По данным transfermarkt, его стоимость составляет 35 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Кингсли Коман сыграл 20 матчей, где отметился 4 голами и 2 ассистами.
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