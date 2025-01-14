  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Топ-клуб Премьер-лиги хочет подписать вингера Баварии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Топ-клуб Премьер-лиги хочет подписать вингера Баварии

Англия

В Англии этот футболист еще не играл

Топ-клуб Премьер-лиги хочет подписать вингера Баварии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" переживает тяжелые времена из-за травм, которые серьезно повлияли на атакующие возможности. Отсутствие Букайо Саки, Итана Нванери и Габриэля Жезуса оставило "канониров" в непростой ситуации и в этом контексте Микель Артета без колебаний обратился к спортивному руководству с просьбой усилить команду в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Fichajes, лондонцы обратили внимание на Кингсли Комана как на приоритетный вариант для усиления атаки. "Бавария" не будет способствовать его уходу в середине сезона, а "Арсеналу" придется сделать весомое предложение, чтобы убедить немецкий клуб расстаться с одним из своих игроков. По данным transfermarkt, его стоимость составляет 35 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Кингсли Коман сыграл 20 матчей, где отметился 4 голами и 2 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Артета - о травме Габриэля Жезуса: Мы очень обеспокоены, ситуация выглядит совсем неутешительной
yellow-arrow
Боруссия Д ведет переговоры с лондонским клубом о подписании талантливого английского хавбека
yellow-arrow
Бавария хочет подписать талантливого нападающего Челси
Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Кингсли Коман
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости