Топ-клуб Премьер-лиги хочет подписать вингера Баварии

"Арсенал" переживает тяжелые времена из-за травм, которые серьезно повлияли на атакующие возможности. Отсутствие Букайо Саки, Итана Нванери и Габриэля Жезуса оставило "канониров" в непростой ситуации и в этом контексте Микель Артета без колебаний обратился к спортивному руководству с просьбой усилить команду в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Fichajes, лондонцы обратили внимание на Кингсли Комана как на приоритетный вариант для усиления атаки. "Бавария" не будет способствовать его уходу в середине сезона, а "Арсеналу" придется сделать весомое предложение, чтобы убедить немецкий клуб расстаться с одним из своих игроков. По данным transfermarkt, его стоимость составляет 35 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Кингсли Коман сыграл 20 матчей, где отметился 4 голами и 2 ассистами.