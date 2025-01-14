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Артета - о травме Габриэля Жезуса: Мы очень обеспокоены, ситуация выглядит совсем неутешительной

Англия

Наставник канониров переживает за состояние здоровья своего нападающего

Артета - о травме Габриэля Жезуса: Мы очень обеспокоены, ситуация выглядит совсем неутешительной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал физическое состояние Габриэля Жезуса, который получил травму во время матча против "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии.

"Сейчас нам известно немного больше о его состоянии. Мы очень обеспокоены, ситуация выглядит совсем неутешительной. Нам нужно будет проконсультироваться с еще одним специалистом, прежде чем мы будем принимать какие-то меры. Я не хочу ничего подтверждать, пока у нас не будет окончательного отчета сегодня днем", — заявил Артета.

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Заметим, что ранее появлялась информация о том, что Габриэль Жезус рискует пропустить несколько месяцев из-за серьезной травмы, поскольку у него есть подозрение на повреждение крестообразных связок колена.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Габриэл Жезус
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Источник:
www.arsenal.com Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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