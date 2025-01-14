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Тренер Арсенала прокомментировал активность клуба на трансферном рынке

Англия

Канониры работают над возможным усилением команды

Тренер Арсенала прокомментировал активность клуба на трансферном рынке

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал возможную активность клуба во время зимнего трансферного окна, учитывая травмы ключевых игроков.

"Очевидно, что у нас есть ограничения, как и у любого другого клуба. Мы можем делать то, что можем. Мы думаем о том, как будет выглядеть состав нашей команды. Я доволен теми игроками, которые сейчас есть в команде, но это не значит, что мы не думаем о возможности новых подписаний".

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"Мы активно следим за тем, что происходит на трансферном рынке, чтобы воспользоваться возможностью улучшить наш состав. Мы делаем это с первого дня. Было бы наивно, если бы мы этого не делали. Давайте посмотрим, что из этого получится", — добавил Артета.

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Подчеркнем, что "Арсенал" на данный момент находится на втором месте в АПЛ, набрав 40 очков после 20 матчей.

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Источник:
www.arsenal.com Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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