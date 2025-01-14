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Тренер Ноттингема сосредоточен перед важной игрой с Ливерпулем

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Наставник лесников дал комментарий накануне матча

Тренер Ноттингема сосредоточен перед важной игрой с Ливерпулем

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту пообщался с журналистами перед важной игрой с "Ливерпулем" в рамках 21-го тура АПЛ.

"Мы стараемся игнорировать разговоры вокруг клуба о возможной борьбе за титул. Мы не изменились, это то, как мы смотрим на этот сезон. Мы работаем каждый день, готовясь к следующему матчу. Завтра будет очень важная игра. Я уверен, что "Сити Граунд" будет горячо поддерживать нашу команду".

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"Когда мы прекрасно выполняем свою работу, мы должны быть довольны результатом, но слишком много льстивых слов могут отвлекать нас от того, на чем мы сосредоточены. Мы здесь, чтобы соревноваться со всеми командами, и я думаю, что у нас это получается достаточно хорошо. Мы знаем, что мы можем делать, знаем наши сильные и слабые стороны", — добавил Нуну Эшпириту Санту.

Напомним, что матч между "Ноттингемом" и "Ливерпулем" состоится уже сегодня вечером, 14-го января. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ.

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Также отметим, что "Ноттингем" находится на расстоянии в 6 очков от "Ливерпуля", который лидирует в АПЛ, имея в своем активе 46 очков после 19-ти сыгранных туров в чемпионате Англии.

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Ноттингем Форест Ливерпуль Нуну Эшпириту Санту
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Источник:
Nottingham Forest FC
Опубликовал: Андрей Журба
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