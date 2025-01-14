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Арсенал подпишет хавбека сборной Испании, которого связывали с переходом в Ливерпуль и Реал
Канониры активируют клаусулу игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" собирается подписать Мартина Субименди из "Реал Сосьедада". Хавбеком сборной Испании активно интересовался "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и мадридский "Реал".
Как сообщил журналист Сами Мокбель из издания Daily Mail, соглашение между клубами по трансферу 25-летнего полузащитника практически завершено. Переговоры о переходе Субименди летом находятся на продвинутой стадии. Известно, что "Арсенал" настаивал на немедленном трансфере испанца уже в январе, однако "Сосьедад" хочет, чтобы он остался в команде до конца сезона. Отмечается, что руководство "канониров" активирует клаусулу футболиста в размере 60 миллионов евро.
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В этом сезоне Мартин Субименди отметился одним голом и двумя ассистами в 21 матче за клуб во всех турнирах. Его рыночная стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 60 миллионов евро.
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