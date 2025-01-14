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Центральный защитник Брайтона выбыл до конца сезона
Жаль…
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Брайтона" выбыл до конца сезона.
Клуб сообщил, что защитник Игор Жулио получил травму подколенного сухожилия в матче против "Арсенала" и выбыл до конца сезона. Футболист перенёс операцию
"Игор пропустит остаток сезона. Это была травма подколенного сухожилия. Ему потребовалась операция, так что это серьёзная травма", — сообщил главный тренер Фабиан Хурцелер.
Бразильский футболист ещё не комментировал травму.
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В этом сезоне Игор Жулио провёл 15 матчей во всех турнирах за "Брайтон", выходя со старта в 12-ти из них. На счету защитника 5 предупреждений.
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