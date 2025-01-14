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Постекоглу сообщил о травме вингера клуба

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В лазарете Тоттенхэма пополнение

Постекоглу сообщил о травме вингера клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу сообщил о травме вингера клуба.

По словам австралийского специалиста, Тимо Вернер в кубковом матче с "Тамвортом" получил травму и скорее всего пропустит матч с "Арсеналом".

Вингер прошёл сканирование, результаты клуб ещё ждёт.

"Единственный, кто получил травму, — это Тимо. Он повредил подколенное сухожилие. Мы просто ждём результатов сканирования", - сказал Постекоглу.

Вернер стал восьмым травмированным игроком лондонского клуба. Он присоединился к Гульельмо Викарио, Микки ван де Вену, Кристиану Ромеро, Бену Дэвису, Дестини Удоджи, Родриго Бентанкуру и Уилсону Одоберту.

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В этом сезоне Тимо Вернер сыграл в 26-ти матчах "Тоттенхэма", в которых отметился забитым голом и тремя голевыми передачами.

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Тоттенхэм (Лондон) Тимо Вернер
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Источник:
Tottenham
Опубликовал: Владислав Прийменко
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