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Постекоглу сообщил о травме вингера клуба
В лазарете Тоттенхэма пополнение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу сообщил о травме вингера клуба.
По словам австралийского специалиста, Тимо Вернер в кубковом матче с "Тамвортом" получил травму и скорее всего пропустит матч с "Арсеналом".
Вингер прошёл сканирование, результаты клуб ещё ждёт.
"Единственный, кто получил травму, — это Тимо. Он повредил подколенное сухожилие. Мы просто ждём результатов сканирования", - сказал Постекоглу.
Вернер стал восьмым травмированным игроком лондонского клуба. Он присоединился к Гульельмо Викарио, Микки ван де Вену, Кристиану Ромеро, Бену Дэвису, Дестини Удоджи, Родриго Бентанкуру и Уилсону Одоберту.
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В этом сезоне Тимо Вернер сыграл в 26-ти матчах "Тоттенхэма", в которых отметился забитым голом и тремя голевыми передачами.
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