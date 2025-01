Кристал Пэлас продлил контракт с молодым полузащитником команды

Джастин Девенни дебютировал за основную команду "Кристал Пэлас" в этом сезоне. Хотя "орлы" выступают в чемпионате не лучшим образом, однако центральный полузащитник начал сразу демонстрировать качественную игру, за что был вознагражден руководством клуба. "Кристал Пэлас" продлил контракт с 21-летним игроком и теперь его соглашение с лондонцами рассчитано до конца июня 2027 года.

"Я просто в восторге! Это просто еще один шаг в моей карьере, и, как и каждый шаг, он открывает новые возможности, и я благодарен, что они у меня есть. Это новый этап, а значит, новое время для упорной работы, новый опыт обучения и новое время, чтобы показать всем, на что я способен", - заявил игрок после продления контракта.

