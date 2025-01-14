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Ньюкасл собирается предложить своему лучшему бомбардиру новый долгосрочный контракт
Английский клуб готовит особое вознаграждение для особенного нападающего
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" попытается удержать Александера Исака в команде, несмотря на интерес к игроку со стороны "Арсенала".
Как сообщает издание The Mirror, руководство "сорок" отказало "канонирам" в трансфере 25-летнего шведского нападающего, выставив на него ценник в размере 115 миллионов фунтов стерлингов. Однако "Ньюкасл" не собирается продавать Исака, и хочет продолжить с ним сотрудничество, предложив ему новый долгосрочный контракт.
Добавим, что действующий контракт Александера Исака рассчитан до июня 2028 года. Клуб ожидает, что швед продолжит с ними плодотворное сотрудничество. Уже летом они стремятся вознаградить его культовым девятым номером, под которым ранее выступал Алан Ширер, а сейчас играет Каллум Уилсон, уход которого планируется в этом году.
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Александер Исак присоединился к "Ньюкаслу" за 70 миллионов евро из "Реал Сосьедада" летом 2022 года. За этот период он забил 50 голов и отдал 9 результативных передач в 89 матчах за клуб во всех турнирах.
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