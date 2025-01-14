Ньюкасл собирается предложить своему лучшему бомбардиру новый долгосрочный контракт

"Ньюкасл" попытается удержать Александера Исака в команде, несмотря на интерес к игроку со стороны "Арсенала".

Как сообщает издание The Mirror, руководство "сорок" отказало "канонирам" в трансфере 25-летнего шведского нападающего, выставив на него ценник в размере 115 миллионов фунтов стерлингов. Однако "Ньюкасл" не собирается продавать Исака, и хочет продолжить с ним сотрудничество, предложив ему новый долгосрочный контракт.

Читайте также Бывший клуб Ярмоленко рассматривает возможность подписания Александра Зинченко

Добавим, что действующий контракт Александера Исака рассчитан до июня 2028 года. Клуб ожидает, что швед продолжит с ними плодотворное сотрудничество. Уже летом они стремятся вознаградить его культовым девятым номером, под которым ранее выступал Алан Ширер, а сейчас играет Каллум Уилсон, уход которого планируется в этом году.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Александер Исак присоединился к "Ньюкаслу" за 70 миллионов евро из "Реал Сосьедада" летом 2022 года. За этот период он забил 50 голов и отдал 9 результативных передач в 89 матчах за клуб во всех турнирах.