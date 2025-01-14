Лондонский клуб нацелился на подписание звездного нападающего Лиги 1

Лондонский "Вест Хэм" стремится подписать звездного нападающего французской "Ниццы".

По информации от издания Daily Mail, руководство «молотобойцев» внимательно следит за Эванном Гессаном из "Ниццы". 23-летний ивуариец может стать долгосрочной опцией на позицию нападающего, учитывая длительное отсутствие Майкла Антонио и неудачные выступления Николаса Фюллькруга.

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В августе Эванн Гесанн подписал новый долгосрочный контракт с клубом до 2028 года. "Ницца" оценивает его стоимость в более чем 20 миллионов фунтов стерлингов. "Борнмут" и "Тоттенхэм" также проявляют к нему интерес.

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В первой половине этого сезона Эванн Гесанн провел 24 матча за клуб во всех турнирах, отметившись 9 голами и 4 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.