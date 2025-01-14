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Названо имя лучшего футболиста декабря в АПЛ по версии PFA
Известны результаты голосования
Getty Images / Global Images Ukraine
Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) опубликовала результаты голосования болельщиков на приз лучшему футболисту декабря в АПЛ по итогам декабря. Награду получил нападающий "Ньюкасла" Александер Исак.
В голосовании от PFA 25-летний Исак обошел Мохамеда Салаха из "Ливерпуля", Коула Палмера из "Челси", Моргана Гиббс-Вайта из "Ноттингема", Дина Хейсена из "Борнмута" и Энтони Робинсона из "Фулхэма".
Ранее шведский нападающий "сорок" получил свою первую награду лучшему футболисту месяца от АПЛ.
Your PFA Premier League Fans’ Player of the Month for December. ????— Professional Footballers' Association (@PFA) January 14, 2025
Alexander Isak ???? #NUFC pic.twitter.com/Byefx1xub6
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В последнем месяце прошлого года Александер Исак забил восемь голов и отдал две результативные передачи в шести матчах за "Ньюкасл" в чемпионате Англии.
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