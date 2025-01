Названо имя лучшего футболиста декабря в АПЛ по версии PFA

Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) опубликовала результаты голосования болельщиков на приз лучшему футболисту декабря в АПЛ по итогам декабря. Награду получил нападающий "Ньюкасла" Александер Исак.

В голосовании от PFA 25-летний Исак обошел Мохамеда Салаха из "Ливерпуля", Коула Палмера из "Челси", Моргана Гиббс-Вайта из "Ноттингема", Дина Хейсена из "Борнмута" и Энтони Робинсона из "Фулхэма".

Ранее шведский нападающий "сорок" получил свою первую награду лучшему футболисту месяца от АПЛ.

