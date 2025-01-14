Названо имя лучшего футболиста декабря в АПЛ по версии PFA

Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) опубликовала результаты голосования болельщиков на приз лучшему футболисту декабря в АПЛ по итогам декабря. Награду получил нападающий "Ньюкасла" Александер Исак.

В голосовании от PFA 25-летний Исак обошел Мохамеда Салаха из "Ливерпуля", Коула Палмера из "Челси", Моргана Гиббс-Вайта из "Ноттингема", Дина Хейсена из "Борнмута" и Энтони Робинсона из "Фулхэма".

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Ранее шведский нападающий "сорок" получил свою первую награду лучшему футболисту месяца от АПЛ.

Your PFA Premier League Fans’ Player of the Month for December. ????



Alexander Isak ???? #NUFC pic.twitter.com/Byefx1xub6 — Professional Footballers' Association (@PFA) January 14, 2025

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В последнем месяце прошлого года Александер Исак забил восемь голов и отдал две результативные передачи в шести матчах за "Ньюкасл" в чемпионате Англии.