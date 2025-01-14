Манчестер Сити сделал официальное предложение Айнтрахту о приобретении их форварда - Романо

"Манчестер Сити" официально обратился к "Айнтрахту Франкфурт" с предложением о приобретении Омара Мармуша. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Несмотря на то, что сумма предложенных отступных пока что не соответствует ожиданиям немецкого клуба, обе стороны настроены на конструктивный диалог. Переговоры продолжаются, и есть надежда, что сделку удастся заключить уже на этой неделе.

Омар в текущем сезоне сыграл 25 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.