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Манчестер Сити сделал официальное предложение Айнтрахту о приобретении их форварда - Романо

Англия

Мармуш может сменить клуб

Манчестер Сити сделал официальное предложение Айнтрахту о приобретении их форварда - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" официально обратился к "Айнтрахту Франкфурт" с предложением о приобретении Омара Мармуша. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Несмотря на то, что сумма предложенных отступных пока что не соответствует ожиданиям немецкого клуба, обе стороны настроены на конструктивный диалог. Переговоры продолжаются, и есть надежда, что сделку удастся заключить уже на этой неделе.

Омар в текущем сезоне сыграл 25 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.

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Манчестер Сити Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Омар Мармуш
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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