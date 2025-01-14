Капитан "Манчестер Сити" не вошёл в заявку на матч против "Брентфорда".

По информации корреспондента DailyMail Джека Гаухана, Кайл Уокер не поехал в Брентфорд с "Манчестер Сити" на сегодняшнюю игру.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо написал, что "Милан" продолжает вести переговоры с лагерем английского футболиста.

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Ранее сообщалось, что Уокер стремится получить контракт до 2027 года с зарплатой в 4 миллиона евро в год.

Защитник принял окончательное решение об уходе из английского гранда.