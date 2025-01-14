ФА может отменить дополнительное время в матчах Кубка Англии

Английская футбольная ассоциация (ФА) рассматривает возможность изменений в формате Кубка Англии. По данным издания The Times, ФА может отменить дополнительное время в матчах турнира.

Если ФА примет решение об отмене дополнительного времени, то в случае ничьи после 90 минут команды сразу перейдут к серии пенальти.

В конце сезона будут проведены консультации с клубами, после которых ФА примет окончательное решение.