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ФА может отменить дополнительное время в матчах Кубка Англии
ФА еще не приняла окончательного решения по этому поводу
Фото - thefa.com
Английская футбольная ассоциация (ФА) рассматривает возможность изменений в формате Кубка Англии. По данным издания The Times, ФА может отменить дополнительное время в матчах турнира.
Если ФА примет решение об отмене дополнительного времени, то в случае ничьи после 90 минут команды сразу перейдут к серии пенальти.
В конце сезона будут проведены консультации с клубами, после которых ФА примет окончательное решение.
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Источник:The Times
Опубликовал: Екатерина Власова
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