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Эдди Хау рассказал об ожиданиях матча с Вулверхэмптоном
Матч состоится 15 января в 21:30 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау поделился ожиданиями матча против "Вулверхэмптона".
Хау назвал соперников опасной командой, но игра в домашних стенах и тренер верит в своих игроков.
"Это опасная игра для нас, потому что "Вулверхэмптон" — хорошая команда, как я уже сказал, поэтому мы никого не недооцениваем в Премьер-лиге. Мы знаем, насколько сложна лига. Чтобы выиграть любую игру, нужно быть сосредоточенным и психологически подготовленным. Я думаю, что это все те испытания, с которыми нам приходится сталкиваться.
Но мы верим в себя, мы дома и нам нравится играть дома, так что у нас тоже много возможностей", - сказал Хау.
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До матча "Ньюкасл" занимает 5-е место с 35-ю очками. "Вулверхэмптон" - 17-й с 16-ю баллами.
Матч состоится 15 января в 21:30 по киевскому времени.
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