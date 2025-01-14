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Ушел из жизни легендарный футболист Манчестер Сити

Англия

В возрасте 90 лет скончался Тони Бук

Ушел из жизни легендарный футболист Манчестер Сити

Manchester Citу

Новина українською

Бывший капитан и тренер "Манчестер Сити" Тони Бук скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщил официальный сайт "горожан".

Бук присоединился к "Манчестер Сити" в 1966 году. Вместе с командой он выиграл: Чемпионат Англии в сезоне 1967/68, а также Кубок Англии, Кубок лиги, Кубок обладателей кубков и Суперкубок Англии. В общем, Бук провел в составе "Сити" 315 матчей.

После завершения игровой карьеры Бук возглавил тренерский штаб "Манчестер Сити". Под его руководством команда завоевала Кубок лиги в сезоне 1975/76.

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Источник:
Man City
Опубликовал: Екатерина Власова
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