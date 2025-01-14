Спортивный врач назвал сроки отсутствия нападающего "Арсенала".

По словам физиотерапевта, Габриэл Жезус выбыл примерно на 9 месяцев. Специалисты ещё изучат степень повреждения окружающих тканей (обычно мениска).

Спортивный врач пишет, что это может повлиять на протокол раннего восстановления.

Напомним, что в матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» Габриэла Жезуса унесли на носилках из-за неудачного отбора в защите.

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К слову, бразильский нападающий ранее восстановился от травмы паха, полученной в конце августа 2024 года.

Жезус в данный момент сыграл в 26-ти матчах "Арсенала" во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.