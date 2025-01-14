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Есть нарушители? Английская Премьер-лига проверила финансовые отчеты клубов за сезон 2023/24

Англия

Все 20 команд прошли успешную проверку

Есть нарушители? Английская Премьер-лига проверила финансовые отчеты клубов за сезон 2023/24

Фото: premierleague.com

Новина українською

Английская Премьер-лига объявила об успешном завершении проверки финансовых отчетов клубов за сезон 2023/24.

Все 20 команд высшего английского дивизиона соответствуют требованиям финансовых правил лиги, в частности, прибыли и стабильности (PSR).

Напомним, что согласно PSR, клубы не имеют права превышать сумму убытков в 105 миллионов фунтов стерлингов в течение трех лет.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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