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Есть нарушители? Английская Премьер-лига проверила финансовые отчеты клубов за сезон 2023/24
Все 20 команд прошли успешную проверку
Фото: premierleague.com
Английская Премьер-лига объявила об успешном завершении проверки финансовых отчетов клубов за сезон 2023/24.
Все 20 команд высшего английского дивизиона соответствуют требованиям финансовых правил лиги, в частности, прибыли и стабильности (PSR).
Напомним, что согласно PSR, клубы не имеют права превышать сумму убытков в 105 миллионов фунтов стерлингов в течение трех лет.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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