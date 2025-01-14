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Британские журналисты рассказали о реакции Ливерпуля на возможный переход Субименди в Арсенал
Интересная развязка
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Британские журналисты рассказали о реакции "Ливерпуля" на возможный переход Субименди в "Арсенал".
По словам Джеймса Пирса, "Ливерпуль" не держит обиды на сорванный трансфер. К тому же, усиление этой позиции не приоритетное.
"Ливерпуль" не держит зла на то, что трансфер сорвался прошлым летом, и по-прежнему восхищается Зубименди как футболистом. Однако усиление в этом направлении не является приоритетом, как считалось ранее, учитывая влияние Гравенберха на команду Слота, - сказал Пирс.
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Напомним, что летом 2024 года Мартин Субименди был близок к переходу в "Ливерпуль", но в последний момент передумал и остался в "Реал Сосьедаде".
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