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Пеп Гвардиола рассказал, о чём жалеет больше всего
Интересный вывод
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, о чём жалеет больше всего
По словам испанского тренера, он жалеет о решении не подписывать игроков прошлым летом. Клуб предлагал сделать трансферы, но он отказался.
"Летом, когда клуб думал о том, чтобы подписать контракты, я сказал: "Нет, я не хочу подписывать контракты. "Я хочу положиться на команду и остаться с ними. Только что пришёл Савио. Гюндоган вернулся, что было неожиданно в конце.
Я сказал, потому что я очень рассчитываю на этих ребят, и я думал, что мы всё ещё можем сделать это снова. Но после травм, вау, может, нам стоило это сделать", - вспомнил Гвардиола.
По словам Гвардиолы, в клубе хороший состав и все причастны к успеху клуба.
"В такой ситуации никогда не знаешь наверняка. Я думаю, что команда действительно хороша, а состав действительно, действительно хорош. У меня такое чувство.
Центральные защитники — исключительные, крайние защитники — исключительные, как и все игроки, которые у нас есть. В противном случае мы не смогли бы добиться того, чего добились в последние годы. Не четыре, пять или шесть лет назад, а в прошлом сезоне", - заявил испанский тренер.
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Сейчас "Манчестер Сити" занимает шестое место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги, набрав 34 очка.
Следующий матч у команды Гвардиолы – с "Брентфордом" 14 января в 21:30 по киевскому времени.
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