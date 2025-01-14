Эвертон – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Особенный матч для нового наставника «ирисок», хотя не такого уж и нового, ведь ранее Мойес кучу лет провел на "Гудисон Парк". Болельщики хотят как можно скорее покинуть борьбу за выживание и выйти в середину таблицы.

Но сможет ли Дэвид это обеспечить и справиться с работой лучше, чем Шон Дайч? Он точно попытается и начнет с матча против "Виллы".

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 15 января.

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