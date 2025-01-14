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Эвертон – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Первый матч Дэвида Мойеса после возвращения

Эвертон – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Особенный матч для нового наставника «ирисок», хотя не такого уж и нового, ведь ранее Мойес кучу лет провел на "Гудисон Парк". Болельщики хотят как можно скорее покинуть борьбу за выживание и выйти в середину таблицы.

Но сможет ли Дэвид это обеспечить и справиться с работой лучше, чем Шон Дайч? Он точно попытается и начнет с матча против "Виллы".

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 15 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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