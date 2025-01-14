Одноклубник Зинченко вылетел на долгий срок из-за тяжёлой травмы колена.

"Арсенал" сообщил, что Габриэл Жезус порвал крестообразные связки в матче против "Манчестер Юнайтед". Футболисту предстоит операция в ближайшие дни.

Нападающий прошёл тщательное обследование, сканирование и консультации со специалистами, которые подтвердили травму.

Также в "Арсенале" травмированы Рикардо Калафьори, Бен Уайт, Такехиро Томиясу, Этан Нванери и Букайо Сака.

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По словам спортивного врача, Жезус выбыл примерно на 9 месяцев.

Напомним, что Габриэл Жезус получил травму в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед". Нападающего унесли на носилках на 38-й минуте матча.