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Одноклубник Зинченко вылетел на долгий срок из-за тяжёлой травмы колена
Только же вернулся в форму
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Одноклубник Зинченко вылетел на долгий срок из-за тяжёлой травмы колена.
"Арсенал" сообщил, что Габриэл Жезус порвал крестообразные связки в матче против "Манчестер Юнайтед". Футболисту предстоит операция в ближайшие дни.
Нападающий прошёл тщательное обследование, сканирование и консультации со специалистами, которые подтвердили травму.
Также в "Арсенале" травмированы Рикардо Калафьори, Бен Уайт, Такехиро Томиясу, Этан Нванери и Букайо Сака.
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По словам спортивного врача, Жезус выбыл примерно на 9 месяцев.
Напомним, что Габриэл Жезус получил травму в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед". Нападающего унесли на носилках на 38-й минуте матча.
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