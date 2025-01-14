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Арсенал – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Анге Постекоглу попытается развить свой успех после победы над Ливерпулем
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках Кубка Английской Лиги на прошлой неделе "Тоттенхэм" обыграл "Ливерпуль" и это стало неплохой сенсацией. Особенно удивительно было то, что перед этим матчем «шпоры» имели целую серию неудачных матчей.
Возможно, та победа вдохновит их на дальнейшие подвиги и они смогут поститься «канонирам» за поражение в рамках северо-лондонского дерби в первом круге?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 15 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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