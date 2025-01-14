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Арсенал – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Анге Постекоглу попытается развить свой успех после победы над Ливерпулем

Арсенал – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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В рамках Кубка Английской Лиги на прошлой неделе "Тоттенхэм" обыграл "Ливерпуль" и это стало неплохой сенсацией. Особенно удивительно было то, что перед этим матчем «шпоры» имели целую серию неудачных матчей.

Возможно, та победа вдохновит их на дальнейшие подвиги и они смогут поститься «канонирам» за поражение в рамках северо-лондонского дерби в первом круге?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 15 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Арсенал" — "Тоттенхэм"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Микель Артета Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Анге Постекоглу Александр Зинченко Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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