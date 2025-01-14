Арсенал – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В рамках Кубка Английской Лиги на прошлой неделе "Тоттенхэм" обыграл "Ливерпуль" и это стало неплохой сенсацией. Особенно удивительно было то, что перед этим матчем «шпоры» имели целую серию неудачных матчей.

Возможно, та победа вдохновит их на дальнейшие подвиги и они смогут поститься «канонирам» за поражение в рамках северо-лондонского дерби в первом круге?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 15 января.

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