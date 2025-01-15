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Арсенал – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Классика английских дерби

Арсенал – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Северо-лондонское дерби — одно из самых принципиальных и интересных противостояний Туманного Альбиона. Конечно, команды сейчас в разном состоянии, имеют разные турнирные задачи. Но как бы там ни было, принципиальность этого матча всегда остается.

В матче первого круга "канониры" минимально выиграли на поле соперника. Посмотрим, как сложится второй матч, уже на "Эмирейтс".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 15 января.

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Английская Премьер-лига. 21-й тур.

15 января. 22:00. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Арсенал" — "Тоттенхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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