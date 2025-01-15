Арсенал – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Северо-лондонское дерби — одно из самых принципиальных и интересных противостояний Туманного Альбиона. Конечно, команды сейчас в разном состоянии, имеют разные турнирные задачи. Но как бы там ни было, принципиальность этого матча всегда остается.

В матче первого круга "канониры" минимально выиграли на поле соперника. Посмотрим, как сложится второй матч, уже на "Эмирейтс".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 15 января.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

1.48 4.90 6.30 Узнать больше

Английская Премьер-лига. 21-й тур.

15 января. 22:00. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Арсенал" — "Тоттенхэм" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.