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Арсенал – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Классика английских дерби
Getty Images / Global Images Ukraine
Северо-лондонское дерби — одно из самых принципиальных и интересных противостояний Туманного Альбиона. Конечно, команды сейчас в разном состоянии, имеют разные турнирные задачи. Но как бы там ни было, принципиальность этого матча всегда остается.
В матче первого круга "канониры" минимально выиграли на поле соперника. Посмотрим, как сложится второй матч, уже на "Эмирейтс".
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 15 января.
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Английская Премьер-лига. 21-й тур.
15 января. 22:00. Лондон. "Эмирейтс"
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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