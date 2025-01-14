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Известно, сколько Челси хочет получить за своего форварда, которым интересуется Бавария

Англия

Не дешево

Известно, сколько Челси хочет получить за своего форварда, которым интересуется Бавария

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" заинтересована в услугах Кристофера Нкунку из "Челси". Но "синие" не планируют отпускать своего игрока за дешево.

По информации издания The Athletic, "Челси" хочет получить за форварда 65 миллионов евро. Руководство считает, что Нкунку, который забил 13 голов и отдал 4 ассиста в этом сезоне, оправдывает такую цену.

Добавим, что Нкунку с "Челси" контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

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Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Кристофер Нкунку
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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