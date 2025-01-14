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Официально: Астон Вилла оформила трансфер вингера из Боруссии Д

Англия
Обновлено

Детали договора пока неизвестны

Официально: Астон Вилла оформила трансфер вингера из Боруссии Д

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" оформила трансфер правого вингера Дониелла Малена с дортмундской "Боруссией".

Детали договора пока не разглашаются. Но Тransfermarkt пишет, что немецкий клуб получил за игрока 25 млн евро.

Дониелл присоединился к "Боруссии" летом 2021 года из "ПСВ" за 30 млн евро. Мален в текущем сезоне смог в 21 матче забить пять голов и оформить одну голевую передачу.

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Боруссия (Дортмунд) Дониэлл Мален Астон Вилла
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Источник:
Aston Villa
Опубликовал: Екатерина Власова
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