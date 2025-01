Официально: Астон Вилла оформила трансфер вингера из Боруссии Д

"Астон Вилла" оформила трансфер правого вингера Дониелла Малена с дортмундской "Боруссией".

Детали договора пока не разглашаются. Но Тransfermarkt пишет, что немецкий клуб получил за игрока 25 млн евро.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Dutch international Donyell Malen from Borussia Dortmund. pic.twitter.com/WHAFLagK9U