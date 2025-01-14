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Официально: Астон Вилла оформила трансфер вингера из Боруссии Д
Детали договора пока неизвестны
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" оформила трансфер правого вингера Дониелла Малена с дортмундской "Боруссией".
Детали договора пока не разглашаются. Но Тransfermarkt пишет, что немецкий клуб получил за игрока 25 млн евро.
Aston Villa is delighted to announce the signing of Dutch international Donyell Malen from Borussia Dortmund. pic.twitter.com/WHAFLagK9U— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 14, 2025
Дониелл присоединился к "Боруссии" летом 2021 года из "ПСВ" за 30 млн евро. Мален в текущем сезоне смог в 21 матче забить пять голов и оформить одну голевую передачу.
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