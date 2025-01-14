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АПЛ. Брентфорд - Манчестер Сити 2:2. Безумная ничья в Лондоне
Томас Франк отметил юбилейную игру во главе лондонского клуба волевой ничьей своей команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
АПЛ, 21-й тур
Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
"Брентфорд" – "Манчестер Сити" 2:2
Голы: Висса (82), Нёргор (90+2) — Фоден (66, 78)
"Брентфорд": Флеккен — Льюис-Поттер, ван ден Берг, Коллинс, Роерслев (Хенри, 87) — Янельт (Ярмолюк, 79), Йенсен (Шаде, 68), Нёргор, Дамсгор — Висса, Мбемо
"Манчестер Сити": Ортега — Гвардиол, Аке, Аканджи — Нунес, Ковачич (Гюндоган, 76), Савиньо, Б. Силва, Де Брюйне, Фоден (Макати, 87) — Холанд
Предупреждения: нету
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