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АПЛ. Брентфорд - Манчестер Сити 2:2. Безумная ничья в Лондоне

Англия

Томас Франк отметил юбилейную игру во главе лондонского клуба волевой ничьей своей команды

АПЛ. Брентфорд - Манчестер Сити 2:2. Безумная ничья в Лондоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 21-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Брентфорд" – "Манчестер Сити" 2:2

Голы: Висса (82), Нёргор (90+2) — Фоден (66, 78)

"Брентфорд": Флеккен — Льюис-Поттер, ван ден Берг, Коллинс, Роерслев (Хенри, 87) — Янельт (Ярмолюк, 79), Йенсен (Шаде, 68), Нёргор, Дамсгор — Висса, Мбемо

"Манчестер Сити": Ортега — Гвардиол, Аке, Аканджи — Нунес, Ковачич (Гюндоган, 76), Савиньо, Б. Силва, Де Брюйне, Фоден (Макати, 87) — Холанд

Предупреждения: нету

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