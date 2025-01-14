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Ассистент Палмера убежал от Забарного. Как Челси из-под украинца открыл счет в матче с Борнмутом
Пока на табло 1:0
Getty Images / Global Images Ukraine
Матч "Челси" - "Борнмут" начался очень динамично. Уже на 12-й минуте "синие" открыли счет.
Забарный упустил Джексона в центре поля, Николас вырвался из-под опеки украинца. Дальше сенегалец вывел 1 в 1 Палмера пасом вразрез, а Коул легко обхитрил вратаря.
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Jackson vs Zabarnyi pic.twitter.com/K3fwR9Lg6L— Vlad Prezzemolo (@petrushevskiy) January 14, 2025
Текущий счет – 1:0.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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