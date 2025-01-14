АПЛ. Челси - Борнмут 2:2. Такие разные таймы и такой ничейный счет

Последние матчи лондонского "Челси" вызвали немало волнений, не было результатов, пропускали голы на последних минутах и просто игра была чрезвычайно неудачной. Команда Энцо Марески не была похожей на себя и это очень бросалось в глаза. Сегодня они принимали у себя дома очень боевитый "Борнмут" вместе с Забарным, который, конечно, вышел в стартовом составе. И этот матч обещал много проблем для хозяев.

Интересно, что в первом тайме они настолько уверенно играли и буквально смели соперника, что даже закрались подозрения, что "синие" возвращаются. Илья Забарный и вся оборона "вишен" имели немало проблем. Все началось с ударов от Палмера и Джексона, не удалось забить. А на 13-й минуте украинский защитник стал одним из виновников пропущенного гола.

Побежал Забарный накрывать Джексона, но убежал от него сенегалец, после чего отдал разрезной пас на Палмера, а тот красиво, на паузе положил вратаря на пятую точку и закатил круглого в ворота. Спокойные 1:0 и до конца тайма хозяева натворили достаточно, чтобы вести в счет 3:0 или даже 4:0. Но реализация Николаса Джексона, а иногда и банальное невезение, пригодились команде Андони Ираолы.

В середине первого тайма "вишни" создали свой первый момент и произошел он после ошибки от Роберта Санчеса. Перехват и быстрая атака, завершившаяся ударом штангу, а уже через 10 секунд на противоположной части поля Джексон пробивал из-под Забарного и попал также в штангу. Веселый был матч. Но "Борнмута" не было видно, то есть вообще в атаке этой команды не существовало, а в обороне также постоянные провалы.

Однако во втором тайме все удалось исправить подопечным Ираолы. Они быстро сравняли счет после того, как Лавия потерял мяч и Семеньо выходил на ударную позицию, не сыграл в мяч Кайседо и завалил соперника, это пенальти, который реализовал Джастин Клюйверт. 1:1. Именно в тот момент мы вообще вспомнили, что "Борнмут" сегодня на поле, а не спит и что эта команда не зря идет так уверенно в этом сезоне. Они наконец дали ответ, которого, вероятно, после такого первого тайма, игроки "Челси" не ожидали.

После этого началась равная игра со взаимными атаками обеих команд, игра открытая и игра, в которой могло произойти все, что угодно. И произошел гол Антуана Семеньо. Изолированным он был с Ачемпонгом молодым, который проводит свой второй матч в стартовом составе в рамках АПЛ, обошел в сторону и пробил в ближнюю девятку, которую не контролировал Роберт Санчес. Очень красивый гол и "вишни" неожиданно вышли вперед. После первого тайма это все выглядело особенно удивительно.

После второго пропущенного мы "Челси" в атаке уже и не видели. Команда словно застыла и замены от Марески не работали. "Вишни" были даже ближе к тому, чтобы забить свой третий гол, чем хозяева к тому, чтобы счет сравнять. Вот такая шок-терапия от команды Ираолы, к которой лондонцы не были готовы. В отличие от "Борнмута", "Челси" не умеет держать удар, поэтому уже в пятом матче подряд в рамках АПЛ не может выиграть.

И да, в компенсированное арбитром время лондонцы все же выровняли счет на табло благодаря прямому удару со штрафного от Риса Джеймса. Там Траверс явно прозевал удар, ведь круглый полетел во вратарский угол. И это 2:2, что должно было стать в итоге даже разочарованием для "Борнмута", хотя после первого тайма они могли лишь мечтать о подобном счете.

Ничья, которая оставляет "Челси" на 4-м месте, а команду Ираолы - на 7-м. Эта ничья никому из команд не пошла на пользу. Матч, в котором мы увидели, что одни умеют держать удар, это мы о гостях, а другие просто плывут после удара, это уже о хозяевах "Стэмфорд Бридж".

АПЛ, 21-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Челси" — "Борнмут" 2:2

Голы: Палмер (13), Джеймс (90+5) — Клюйверт (50, с пенальти), Семеньо (68)

"Челси": Санчес — Кайседо (Феликс, 81), Ачемпонґ (Адарабиойо, 71), Колвилл, Кукурелья — Лавия (Джеймс, 56), Фернандес — Мадуэке (Нету, 81), Палмер, Санчо — Джексон

"Борнмут": Траверс — Хилл (Клюйверт, 23), Забарный, Гейсен, Керкез — Кук, Адамс — Брукс (Джеббисон, 83), Кристи, Семеньо — Уаттара

Предупреждения: Джексон (32), Лавия (52) — Кристи (45+2), Брукс (55), Гейсен (87)