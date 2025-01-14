Лидер Челси повторил достижение Эдена Азара

Молодая звезда "Челси" Коул Палмер продолжает демонстрировать феноменальную игру. В матче 21-го тура АПЛ против "Борнмута" именно он отметился голом и вывел "синих" вперед.

Английский полузащитник стал первым игроком "Челси" со времен легендарного Эдена Азара, который принял участие в 20+ голах (голы + ассисты) в двух подряд сезонах АПЛ.

Добавим, что Азар достиг подобного результата в своих первых трех сезонах за лондонский клуб (2012/13, 2013/14 и 2014/15).