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Лидер Челси повторил достижение Эдена Азара
Палмер идет по стопам Азара
Getty Images / Global Images Ukraine
Молодая звезда "Челси" Коул Палмер продолжает демонстрировать феноменальную игру. В матче 21-го тура АПЛ против "Борнмута" именно он отметился голом и вывел "синих" вперед.
Английский полузащитник стал первым игроком "Челси" со времен легендарного Эдена Азара, который принял участие в 20+ голах (голы + ассисты) в двух подряд сезонах АПЛ.
Добавим, что Азар достиг подобного результата в своих первых трех сезонах за лондонский клуб (2012/13, 2013/14 и 2014/15).
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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