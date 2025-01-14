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АПЛ. Вест Хэм добыл три очка в драматичном матче против Фулхэма

Англия
Обновлено

Интересный поединок

АПЛ. Вест Хэм добыл три очка в драматичном матче против Фулхэма

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

14 января состоялся матч "Вест Хэм" - "Фулхэм" в рамках 21-го тура Премьер-Лиги.

На 27-й минуте Макс Килман из "Вест Хэма" отправил мяч в сетку ворот. Однако ассистент главного арбитра поднял флажок и рефери пошел проверять ВАР - гол не засчитан. Но "молотобойцы" не растерялись и вскоре забили "Фулхэму" дважды - на 31' и 33'.

Сразу после перерыва гости включились в игру. Алекс Ивоби нашел свободную зону и пробил с границы штрафной, низом отправив мяч в сетку. Уже на экваторе второго тайма "Вест Хэм" увеличивает свое преимущество. Лукас Пакета нанес крученый удар по воротам. Однако на 78-й минуте Ивоби из "Фулхэма" оформил дубль.

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Финальный свисток - на табло 3:2.

АПЛ. 21-й тур
"Вест Хэм" - "Фулхэм" - 3:2
Голы: Солер 31', Соучек 33', Пакета 67' - Ивоби 51', 78'

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